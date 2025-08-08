Трамп спростував, що Путін має зустрітись із Зеленським для зустрічі з ним

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію, що з’явилась в ЗМІ про те, що для зустрічі з ним господар Кремля Владімір Путін спершу має зустрітись з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це Трамп сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Коли його спитали, чи має Путін спершу зустрітись із Зеленським для того, щоб потім провести зустріч із ним, американський президент відповів: "Ні".

"Вони (Путін і Зеленський. – Ред.) хотіли б зустрітися зі мною, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб зупинити вбивства", – зазначив він.

Як відомо, неназваний представник Білого дому у коментарі The New York Post заявив, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам господар Кремля також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.

Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.