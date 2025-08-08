Укр Рус Eng

У Молдові пустили на вибори блок експрезидента Додона разом з комуністами

Новини — П'ятниця, 8 серпня 2025, 16:58 — Олег Павлюк

Центральна виборча комісія Молдови у пʼятницю допустила до участі в парламентських виборах "Патріотичний виборчий блок" на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні ЦВК.

Молдовський Центрвиборчком на засіданні вніс зміни до угоди про створення "Патріотичного блоку соціалістів, серця і майбутнього Молдови": до назви додали слово "комуністів", а до його складу увійшла Партія комуністів.

Таким чином, "Патріотичний виборчий блок соціалістів, комуністів, серця і майбутнього Молдови" складається з чотирьох партій: соціалістичної, комуністичної, "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".

Про рішення Партії комуністів Молдови приєднатись до блоку експрезидента Ігоря Додона стало відомо раніше цього тижня.

Раніше ЦВК Молдови не допустила до участі у виборах проросійський блок "Перемога", контрольований олігархом-втікачем Іланом Шором, та відсторонила також окремі партії, що входять до нього. 

Крім того, ЦВК за результатами перевірок заявила про численні порушення у фінансуванні та діяльності цих партій і запропонувала розпустити їх чи обмежити їхню діяльність. 

Парламентські вибори в Молдові мають відбутись 28 вересня. Детальніше про них – у статті "ЄвроПравди".

