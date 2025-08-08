В Молдове пустили на выборы блок экс-президента Додона вместе с коммунистами

Центральная избирательная комиссия Молдовы в пятницу допустила к участию в парламентских выборах "Патриотический избирательный блок" во главе с экс-президентом Игорем Додоном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ЦИК.

Молдавский Центризбирком на заседании внес изменения в соглашение о создании "Патриотического блока социалистов, сердца и будущего Молдовы": в название добавили слово "коммунистов", а в его состав вошла Партия коммунистов.

Таким образом, "Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы" состоит из четырех партий: социалистической, коммунистической, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

О решении Партии коммунистов Молдовы присоединиться к блоку экс-президента Игоря Додона стало известно ранее на этой неделе.

Ранее ЦИК Молдовы не допустила к участию в выборах пророссийский блок "Победа", контролируемый беглым олигархом Иланом Шором, и отстранила также отдельные партии, входящие в него.

Кроме того, ЦИК по результатам проверок заявила о многочисленных нарушениях в финансировании и деятельности этих партий и предложила распустить их или ограничить их деятельность.

Парламентские выборы в Молдове должны состояться 28 сентября. Подробнее о них – в статье "ЕвроПравды".