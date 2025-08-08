Лукашенко розповів, чому навчання "Запад-2025" перенесли вглиб країни

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пояснив причини рішення про перенесення основних маневрів спільних з Росією навчань "Запад-2025" вглиб Білорусі.

Про це він сказав в інтерв'ю американському журналу Time, текст якого опублікований на президентському сайті, передає "Європейська правда".

Одне з питань до Лукашенка стосувалося проведення спільних з Росією навчань "Запад-2025" і причин, через які було прийнято рішення змінити початковий план і перенести основні маневри вглиб території Білорусі, подалі від західних кордонів.

Лукашенко нагадав, що після повідомлень про плани Білорусі та Росії провести ці навчання піднявся галас, найбільше – в Польщі та країнах Балтії. Меншою мірою – з боку України, тому що там знають: кордон замінований і пройти в Україну з цієї території неможливо.

"Ми ніколи не допустимо, і це з мого боку було заявлено, що ми ось сьогодні підемо наступати на Київ і так далі. Українці в це не вірять. Поляки, литовці, латиші – вони до сказу доходять, попереджають: ось, Сувальський коридор, на Калінінград пройдуть, Балтику відріжуть, три країни захоплять натівські і так далі", – зауважив він.

"Я вам публічно сказав, що, відводячи війська (це було моє розпорядження) вглиб країни, ми переслідували одну мету – не дати вам можливості звинувачувати нас у тому, що ми готуємося перерізати Сувальський коридор, захопити на першому етапі три балтійські республіки, а потім Польщу. Це повна дурість", – заявив Лукашенко.

"Ми всім довели, що не збираємося нападати там і що навчання будемо проводити в центрі, в глибині Білорусі. Щоб не дати вам приводу і далі дорікати нам у тому, що ми збираємося напасти, як мінімум, на країни східного Євросоюзу – на Польщу, країни Балтії, а тим більше на Україну. Це головне", – додав він.

На уточнювальне запитання, чи було рішення Білорусі перенести навчання вглиб країни "чутливим" для Росії, Лукашенко відповів: "Навіть обговорення не було. Ну, відвели і відвели".

Литовський президент Гітанас Науседа раніше говорив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році, перед повномасштабним нападом РФ на Україну.

У Білорусі нещодавно оголосили, що не виключають часткової зміни місця проведення навчань "Запад-2025", які обіцяли перемістити вглиб країни, звинувативши у цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви.