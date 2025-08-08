Лукашенко рассказал, почему учения "Запад-2025" перенесли вглубь страны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил причины решения о переносе основных маневров совместных с Россией учений "Запад-2025" вглубь Беларуси.

Об этом он сказал в интервью американскому журналу Time, текст которого опубликован на президентском сайте, передает "Европейская правда".

Один из вопросов к Лукашенко касался проведения совместных с Россией учений "Запад-2025" и причин, по которым было принято решение изменить первоначальный план и перенести основные маневры вглубь территории Беларуси, подальше от западных границ.

Лукашенко напомнил, что после сообщений о планах Беларуси и России провести эти учения поднялась шумиха, больше всего – в Польше и странах Балтии. В меньшей степени – со стороны Украины, потому что там знают: граница заминирована и пройти в Украину с этой территории невозможно.

"Мы никогда не допустим, и это с моей стороны было заявлено, что мы вот сегодня пойдем наступать на Киев и так далее. Украинцы в это не верят. Поляки, литовцы, латыши – они до бешенства доходят, предупреждают: вот, Сувалкский коридор, на Калининград пройдут, Балтику отрежут, три страны захватят натовские и так далее", – заметил он.

"Я вам публично сказал, что, отводя войска (это было мое распоряжение) вглубь страны, мы преследовали одну цель – не дать вам возможности обвинять нас в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это полная глупость", – заявил Лукашенко.

"Мы всем доказали, что не собираемся нападать там и что учения будем проводить в центре, в глубине Беларуси. Чтобы не дать вам повода и дальше упрекать нас в том, что мы собираемся напасть, как минимум, на страны восточного Евросоюза – на Польшу, страны Балтии, а тем более на Украину. Это главное", – добавил он.

На уточняющий вопрос, было ли решение Беларуси перенести учения вглубь страны "чувствительным" для России, Лукашенко ответил: "Даже обсуждения не было. Ну, отвели и отвели".

Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.

В Беларуси недавно объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали переместить вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.