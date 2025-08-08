Естонія розробляє резервну систему мобільних оповіщень про надзвичайні ситуації

Уряд Естонії схвалив розробку ще однієї системи оповіщення населення про загрозу шляхом розсилання повідомлень на мобільні телефони – на додачу до загальноєвропейської системи, заснованої на технології 5G.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами голови відділу захисту населення Міністерства внутрішніх справ Естонії Хеді Аруказе, нову систему оповіщення розраховують розробити до кінця 2027 року.

На розробку та впровадження системи виділено 3,67 млн євро, до яких щорічно додаватиметься близько 500 тисяч євро у вигляді адміністративних та експлуатаційних витрат.

Вона базуватиметься на технології Cell Broadcast і використовуватиме мережу стільникового зв'язку, аби попереджати естонців про небезпеку.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро обіцяє, що нова система дозволить поширювати оповіщення мобільними телефонами за лічені секунди з використанням звукового, світлового і вібраційного сигналів.

Система оповіщення, яку розроблятиме естонський уряд, існуватиме на додачу до аналогічної системи на базі технології 5G Broadcast, яку розраховують впровадити по всьому ЄС до кінця нинішнього десятиліття, а в Естонії – допрацювати до кінця 2026 року.

У МВС Естонії пояснили, що дві системи – 5G Broadcast і Cell Broadcast – будуть підтримувати одна одну на випадок, якщо одна з них не спрацює.

В Естонії 14 травня провели перше загальнонаціональне тестування системи екстреного оповіщення EE-ALARM – у результаті спрацювали понад дві третини усіх сирен.

Наприкінці квітня у Литві перевірили системи оповіщення населення, що включають сирени та текстові повідомлення на телефони.