Эстония разрабатывает резервную систему мобильных оповещений о чрезвычайных ситуациях

Правительство Эстонии одобрило разработку еще одной системы оповещения населения об угрозе путем рассылки сообщений на мобильные телефоны – в дополнение к общеевропейской системе, основанной на технологии 5G.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам главы отдела защиты населения Министерства внутренних дел Эстонии Хеди Аруказе, новую систему оповещения рассчитывают разработать до конца 2027 года.

На разработку и внедрение системы выделено 3,67 млн евро, к которым ежегодно будет добавляться около 500 тысяч евро в виде административных и эксплуатационных расходов.

Она будет базироваться на технологии Cell Broadcast и использовать сеть сотовой связи, чтобы предупреждать эстонцев об опасности.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро обещает, что новая система позволит распространять оповещения по мобильным телефонам за считанные секунды с использованием звукового, светового и вибрационного сигналов.

Система оповещения, которую будет разрабатывать эстонское правительство, будет существовать в дополнение к аналогичной системе на базе технологии 5G Broadcast, которую рассчитывают внедрить по всему ЕС до конца нынешнего десятилетия, а в Эстонии – доработать до конца 2026 года.

В МВД Эстонии пояснили, что две системы – 5G Broadcast и Cell Broadcast – будут поддерживать друг друга на случай, если одна из них не сработает.

В Эстонии 14 мая провели первое общенациональное тестирование системы экстренного оповещения EE-ALARM – в результате сработали более двух третей всех сирен.

В конце апреля в Литве проверили системы оповещения населения, включающие сирены и текстовые сообщения на телефоны.