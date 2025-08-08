Найвищий суд Португалії частково скасував суперечливий закон проти міграції

Конституційний суд Португалії у пʼятницю відхилив деякі елементи нещодавно ухваленого закону проти імміграції, вимагаючи змінити їх і винести на нове голосування в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Португальський президент Марселу Ребелу де Соуза звернувся до найвищого суду країни з проханням оцінити ухвалене у липні законодавство про протидію міграції.

Конституційний суд, серед іншого, скасував положення, які обмежують можливість возз'єднання сімей мігрантів у Португалії.

Премʼєр Португалії Луїш Монтенегру напередодні пообіцяв, що уряд "не відмовиться від мети" стримати міграцію, "навіть якщо доведеться змінити формулювання закону".

"Якщо положення не повністю відповідає конституційним принципам, більшість (у парламенті. – Ред.) поважатиме це рішення і знайде законне вирішення", – додав він.

Ухвалення законодавства проти міграції супроводжувалося критикою з боку лівих партій та громадських організацій – зокрема тому, що правоцентристи Монтенегру заручились підтримкою ультраправої партії Chega.

За підсумками останніх виборів у травні 2025 року Chega, яка посідає традиційно жорстку позицію щодо нелегальної міграції, стала другою за розміром партією парламенту Португалії.