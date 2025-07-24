Президент Португалії просить перевірити конституційність міграційної реформи

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза в четвер направив до Конституційного суду для оцінки ухвалений парламентом пакет законів, що посилює міграційну політику.

Як передає "Європейська правда", про це повідомила пресслужба португальского президента.

У поданні до Конституційного суду Ребелу де Соуза просить "у терміновому порядку" розглянути деякі статті законодавчої ініціативи, схваленої парламентом Португалії.

Португальський президент, серед іншого, вважає, що зміни щодо возз'єднання сімей мігрантів "здаються непропорційним і нерівним обмеженням принципу сімейної єдності".

На його думку, вони можуть сприяти нелегальній міграції до Португалії, оскільки члени родин втратять легальну можливість воззʼєднання, і поставлять під загрозу добробут дітей мігрантів.

Окремо президент Португалії розкритикував те, що реформа була розглянута в парламенті в терміновому порядку "без проведення дієвих консультацій та слухань".

Нагадаємо, 16 липня парламент Португалії голосами правоцентристів і ультраправих ухвалив пакет законодавчих ініціатив, які посилюють міграційну політику країни.

Серед іншого, закони обмежують право мігрантів на возз'єднання сім'ї, посилює вимоги до оформлення робочих віз та обмежує можливість міграції для громадян португаломовних країн – насамперед Бразилії.

Ухвалення законодавства супроводжувалося критикою з боку лівих партій та громадських організацій.

Тема міграції, яка вплинула на робочі місця та ринок житла, відігравала провідну роль під час двох останніх дострокових виборів до парламенту Португалії.

За підсумками останніх виборів у травні ультраправа партія Chega, яка посідає традиційно жорстку позицію щодо нелегальної міграції, стала другою за розміром партією парламенту Португалії.