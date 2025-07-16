Парламент Португалії проголосував за посилення міграційної політики

Португальський парламент у середу проголосував за пакет законів, спрямованих на посилення заходів проти міграції, яка в останні роки стала проблемою для країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Diario de Noticias.

Згідно з ухваленими положеннями, візи для пошуку роботи в Португалії відтепер будуть видаватися лише висококваліфікованим іммігрантам, а умови для возз'єднання сімей стануть більш суворими.

Крім того, бразильці, які складають найбільшу групу іммігрантів у Португалії, більше не зможуть скористатися правилом, яке дозволяло їм легалізувати свій статус після прибуття в країну.

Додатково португальський парламент проголосував за створення нового підрозділу поліції, який буде відповідати за боротьбу з нелегальною імміграцією та організацію депортації нелегальних мігрантів.

Розгляд і ухвалення законодавчого пакета відбулось у рекордно швидкі для парламенту Португалії 16 днів, чому сприяла домовленість між урядовою коаліцією та ультраправою партією Chega.

За підсумками виборів у травні Chega, яка посідає традиційно жорстку пропозицію щодо нелегальної міграції, стала другою за розміром партією парламенту Португалії.

Опозиція розкритикувала правий уряд меншості Луїша Монтенегру за швидкий розгляд законів, а кількадесят мігрантів під час голосування в середу сиділи в парламенті, вбрані у чорний одяг на знак протесту.

Тема міграції, яка вплинула на робочі місця та ринок житла, відігравала провідну роль під час двох останніх дострокових виборів до парламенту Португалії.