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Парламент Португалії проголосував за посилення міграційної політики

Новини — Середа, 16 липня 2025, 18:11 — Олег Павлюк

Португальський парламент у середу проголосував за пакет законів, спрямованих на посилення заходів проти міграції, яка в останні роки стала проблемою для країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Diario de Noticias.

Згідно з ухваленими положеннями, візи для пошуку роботи в Португалії відтепер будуть видаватися лише висококваліфікованим іммігрантам, а умови для возз'єднання сімей стануть більш суворими.

Крім того, бразильці, які складають найбільшу групу іммігрантів у Португалії, більше не зможуть скористатися правилом, яке дозволяло їм легалізувати свій статус після прибуття в країну.

Додатково португальський парламент проголосував за створення нового підрозділу поліції, який буде відповідати за боротьбу з нелегальною імміграцією та організацію депортації нелегальних мігрантів.

Розгляд і ухвалення законодавчого пакета відбулось у рекордно швидкі для парламенту Португалії 16 днів, чому сприяла домовленість між урядовою коаліцією та ультраправою партією Chega.

За підсумками виборів у травні Chega, яка посідає традиційно жорстку пропозицію щодо нелегальної міграції, стала другою за розміром партією парламенту Португалії.

Опозиція розкритикувала правий уряд меншості Луїша Монтенегру за швидкий розгляд законів, а кількадесят мігрантів під час голосування в середу сиділи в парламенті, вбрані у чорний одяг на знак протесту.

Тема міграції, яка вплинула на робочі місця та ринок житла, відігравала провідну роль під час двох останніх дострокових виборів до парламенту Португалії.

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Португалія міграційна криза
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