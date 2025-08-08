Высший суд Португалии частично отменил спорный закон против миграции

Конституционный суд Португалии в пятницу отклонил некоторые элементы недавно принятого закона против иммиграции, потребовав изменить их и вынести на новое голосование в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Португальский президент Марселу Ребелу де Соуза обратился к высшему суду страны с просьбой оценить принятое в июле законодательство о противодействии миграции.

Конституционный суд, среди прочего, отменил положения, ограничивающие возможность воссоединения семей мигрантов в Португалии.

Премьер Португалии Луиш Монтенегру накануне пообещал, что правительство "не откажется от цели" сдержать миграцию, "даже если придется изменить формулировку закона".

"Если положение не полностью соответствует конституционным принципам, большинство (в парламенте. – Ред.) будет уважать это решение и найдет законное решение", – добавил он.

Принятие законодательства против миграции сопровождалось критикой со стороны левых партий и общественных организаций – в частности потому, что правоцентристы Монтенегру заручились поддержкой ультраправой партии Chega.

По итогам последних выборов в мае 2025 года Chega, которая занимает традиционно жесткую позицию в отношении нелегальной миграции, стала второй по величине партией парламента Португалии.