Армения и Азербайджан при посредничестве Трампа договорились про мир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

Речь идет о транзите между Азербайджаном и Нахичеванской автономией, которая будет проходить по армянскому региону Сюник. Длина маршрута составляет около 32 км, он будет проходить вдоль границ Армении и Ирана.

До сих пор Азербайджан требовал создания транспортного коридора, неподконтрольного армянским властям. Такое требование было неприемлемо для Еревана. Компромиссом стала идея передачи функций контроля за транзитом частной американской компании.

Этот пункт – один из ключевых в подписанных тремя лидерами мирной декларации. Отметим, что эта декларация не заменяет уже согласованное, но еще не подписанное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

"Мы признаем необходимость построения пути к светлому будущему, не омраченному конфликтом прошлого, с учетом условий, созданных нашими нациями для окончательного урегулирования и построения добрососедских отношений на основе нерушимости территориальной целостности и взаимного отказа от любых попыток реваншизма. Мы решительно отвергаем и исключаем любые попытки реваншизма как в настоящем, так и в будущем",– говорится в декларации, текст которой публикует Белый дом.

Также в декларации не прописан формат работы транзитного маршрута.

"Мы подтверждаем важность открытия коммуникаций между двумя странами для установления стабильности, территориальной целостности и юрисдикции в нашем регионе. Эти усилия направлены на развитие добрососедских отношений через территорию Азербайджанской Республики и ее Нахиджеванскую Автономную Республику с взаимной выгодой для международных и внутрирегиональных связей Республики Армения",– говорится в декларации.

Также в документе отмечается, что "Республика Армения будет сотрудничать с Соединенными Штатами Америки и будет взаимно определять третьи стороны, чтобы поддержать рамочную программу "Маршрут Трампа международного мира и процветания" (TRIPP) на территории Республики Армения".

После подписания соглашения Дональд Трамп заявил, что не просил назвать новый транспортный маршрут в его честь, но добавил, что это соглашение – это "большая честь для меня". По данным журналистов Associated Press, такое название для маршрута предложила армянская сторона.

Дональд Трамп также заявил, что подписанное в Белом доме транзитное соглашение "решило ключевой вопрос" между Арменией и Азербайджаном. По его словам, она "позволит Азербайджану получить доступ к Нахичеване при полном уважении суверенитета Армении".

Також сторони окремо домовилися підписати спільне звернення до Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) із закликом завершити роботу Мінської групи ОБСЄ, що мала на меті мирне врегулювання карабахського конфлікту.

Напомним, Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

