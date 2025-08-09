Трамп запросив до Білого дому нового президента Польщі

Американський президент Дональд Трамп запросив свого польського візаві Кароля Навроцького до Білого дому.

Про це повідомив керівник апарату президента Польщі Кароля Навроцького Павел Шефернакер, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Шефернакер повідомив, що в офіційному вітальному листі, надісланому в день інавгурації, президент США запросив Навроцького до Білого дому на офіційну робочу зустріч.

За його словами, зустріч заплановано на 3 вересня.

Також польський мовник пише, що Навроцький візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Сесія запланована на 24 вересня.

6 серпня Навроцький офіційно склав присягу як новий президент Польщі, змінивши на посаді Анджея Дуду.

Тоді ж писали, що Трамп надіслав особливий подарунок на день інавгурації Навроцького – "скульптуру у вигляді американського орла".

