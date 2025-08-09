Трамп пригласил в Белый дом нового президента Польши

Американский президент Дональд Трамп пригласил своего польского визави Кароля Навроцкого в Белый дом.

Об этом сообщил глава аппарата президента Польши Кароля Навроцкого Павел Шефернакер, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Шефернакер сообщил, что в официальном приветственном письме, направленном в день инаугурации, президент США пригласил Навроцкого в Белый дом на официальную рабочую встречу.

По его словам, встреча запланирована на 3 сентября.

Также польский вещатель пишет, что Навроцкий примет участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Сессия запланирована на 24 сентября.

6 августа Навроцкий официально принес присягу в качестве нового президента Польши, сменив на этом посту Анджея Дуду.

Тогда же писали, что Трамп прислал особый подарок на день инаугурации Навроцкого – "скульптуру в виде американского орла".

