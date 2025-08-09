Канада хочет вместе с Британией и ЕС снизить "потолок цен" на российскую нефть

Канада намерена вместе с Европейским Союзом и Великобританией еще больше снизить ценовой порог для нефти российского происхождения.

Об этом сообщило правительство Канады, пишет "Европейская правда".

В правительстве Канады заявили, что страна сохраняет "решительную позицию в отношении несправедливой и неоправданной войны России против Украины и неизменно поддерживает право украинского народа на защиту своей свободы, суверенитета и независимости".

С этой целью министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань и министр иностранных дел Анита Ананд объявили, что Канада намерена вместе с ЕС и Великобританией снизить верхний предел цены на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель.

"Эти действия соответствуют объявленным премьер-министром Карни на саммите G7 мерам в поддержку Украины, включая дальнейшие санкции против лиц, судов и организаций, которые продолжают поддерживать агрессию России в Украине", – говорится в заявлении.

Необходимые изменения в законодательство Канады планируется внести в ближайшие недели.

"Еще больше снизив ценовой предел на российскую сырую нефть, Канада и ее партнеры усиливают экономическое давление и ограничивают важный источник финансирования незаконной войны России", – заявил Шампань.

Напомним, Европейский Союз снизил верхний предел цены на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций, который был окончательно принят в пятницу. Это стало возможным, поскольку Словакия и Мальта отказались от блокирования.

В тот же день Великобритания объявила, что присоединяется к решению ЕС снизить верхний предел цены на российскую нефть, перевозимую по морю.