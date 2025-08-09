В пятую годовщину сфальсифицированных выборов Фон дер Ляйен подтвердила поддержку белорусов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз продолжит поддержку демократических стремлений белорусского народа и будет настаивать на освобождении политзаключенных.

Об этом она написала в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что через пять лет после фальсифицированных выборов в Беларуси поддержка ЕС белорусского народа остается непоколебимой.

"Мы не остановимся, пока не будет освобожден каждый из более чем 1000 политических заключенных. Пока не будут реализованы демократические устремления белорусского народа", – подчеркнула она.

Именно поэтому, по словам президента Еврокомиссии, ЕС продолжает поддерживать белорусское гражданское общество, независимые СМИ, правозащитников и белорусские демократические силы.

"Когда наступит момент демократических преобразований, ЕС будет готов. Мы придерживаемся своего обещания мобилизовать пакет помощи для демократической Беларуси в размере 3 млрд евро", – заверила она.

Как известно, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима либо заключены в тюрьмы, либо находятся в изгнании.

В этом году центральная избирательная комиссия Беларуси нарисовала Лукашенко почти 87% голосов.

Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия в совместном заявлении отказались признавать "выборы" президента Беларуси 26 января свободными и справедливыми.