У Туреччині зафіксували найспекотніший за 55 років липень

Міністерство охорони навколишнього середовища Туреччини в суботу повідомило, що в країні зафіксували найспекотніший липень за останні 55 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними турецького уряду, температура, зафіксована на 66 з 220 метеорологічних станцій країни, була в середньому вища на 1,9 градуса за Цельсієм порівняно з попередніми роками.

Температурний рекорд Туреччини – 50,5°C – також був зафіксований наприкінці липня в місті Сілопі на південному сході країни, приблизно за 10 кілометрів від кордону з Іраком та Сирією.

Це побило попередній рекорд у 49,5 °C, зафіксований у серпні 2023 року в західній провінції Ескішехір.

Туреччина вже кілька тижнів потерпає від спеки та лісових пожеж.

Минулого місяця в західній частині країни під час боротьби з вогнем загинули 14 людей.

За підозрою в навмисних підпалах арештували майже 40 людей.