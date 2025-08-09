В Турции зафиксировали самый жаркий за 55 лет июль

Министерство охраны окружающей среды Турции в субботу сообщило, что в стране зафиксировали самый жаркий июль за последние 55 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным турецкого правительства, температура, зафиксированная на 66 из 220 метеорологических станций страны, была выше в среднем на 1,9 градуса по Цельсию по сравнению с предыдущими годами.

Температурный рекорд Турции – 50,5°C – также был зафиксирован в конце июля в городе Силопе на юго-востоке страны, примерно в 10 километрах от границы с Ираком и Сирией.

Это побило предыдущий рекорд в 49,5 °C, зафиксированный в августе 2023 года в западной провинции Эскишехир.

Турция уже несколько недель страдает от жары и лесных пожаров.

В прошлом месяце в западной части страны во время борьбы с огнем погибли 14 человек.

По подозрению в умышленных поджогах арестовали почти 40 человек.