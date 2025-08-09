Зеленський – премʼєрці Данії: зрушень у російській позиції немає

Президент Володимир Зеленський у суботу провів телефонну розмову з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, в якій наголосив, що позиція Росії щодо врегулювання розвʼязаної нею війни не змінилась.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Зеленський у розмові з Фредеріксен відзначив високий рівень дипломатичної активності щодо повномасштабної війни Росії проти України та наголосив, що "немає зрушень у російській позиції".

"Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних для росіян позицій для поновлення війни", – зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що дипломатичні кроки мають наближати до реального завершення війни, "а не до її реконфігурації".

Окремо президент поспілкувався з премʼєркою Данії про вступ до Європейського Союзу України та Молдови й закликав до "справедливого підходу й виконання зобовʼязань для обох країн разом".

Напередодні президент США анонсував майбутню зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

