Зеленский – премьер-министру Дании: сдвигов в позиции России нет

Президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в котором подчеркнул, что позиция России по урегулированию развязанной ею войны не изменилась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Зеленский в разговоре с Фредериксен отметил высокий уровень дипломатической активности в отношении полномасштабной войны России против Украины и подчеркнул, что "нет сдвигов в российской позиции".

"Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею „обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных для россиян позиций для возобновления войны", – отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что дипломатические шаги должны приближать к реальному завершению войны, "а не к ее реконфигурации".

Отдельно президент пообщался с премьер-министром Дании о вступлении в Европейский Союз Украины и Молдовы и призвал к "справедливому подходу и выполнению обязательств для обеих стран вместе".

Накануне президент США анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

