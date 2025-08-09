Голову керівної партії Литви визнали винним у привласненні державних коштів

Тимчасовий очільник Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс, який певний час вважався фаворитом на посаду премʼєра після відставки Гінтаутаса Палуцкаса, у червні був визнаний винним у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Головна комісія зі службової етики Литви (VTEK) у червні встановила, що Сінкявічюс як мер міста Йонава порушив закон, використавши близько 1500 євро муніципальних коштів для особистих потреб.

Як встановила комісія, Сінкявічюс за кошти муніципалітету два телевізори для власних потреб та сплативши з тих самих коштів послуги за абонентський номер мобільного телефону, який фактично використовувала його дружина.

"Головна комісія з етики, провівши розслідування, вирішила, що мер Йонави Міндаугас Сінкявічюс скористався службовим становищем для отримання особистої вигоди", – оголосила VTEK.

Мер Йонави так і не оскаржив цього рішення. На думку заступниці голови VTEK Віргінії Алексейюне, саме це і завадило Сінкявічюсу претендувати на посаду премʼєр-міністра Литви.

Литовське законодавство передбачає, що в разі порушення посадовцем декларування він не може бути переведений на іншу рівноцінну посаду чи підвищений протягом року.

"Я вважаю, що посада прем'єр-міністра є вищою за посаду мера. Мер є регіональним, а прем'єр-міністр – це вища посада, і це може стосуватися пана Сінкявічюса", – пояснила Алексейюне.

Ще на початку тижня тимчасовий лідер соціал-демократів не виключав можливості балотуватися на посаду прем'єра, але наступного дня заявив, що хоче продовжувати працювати на благо жителів Йонави.

Нагадаємо, попередній прем’єр Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом. Тимчасовим прем’єром став міністр фінансів.

6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви обрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.