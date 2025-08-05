Лідер керівної партії Литви не претендуватиме на посаду прем'єра

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) Міндаугас Сінкявічюс заявив, що не претендуватиме на посаду прем'єр-міністра.

Про це політик написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що хоче залишитись на посаді мера Йонави, і це рішення підтримала його родина.

За словами політика, його відхід з посади мера означав би нові вибори, що "вимагало б додаткових витрат з державного бюджету".

"Після серйозних роздумів я прийняв рішення – не балотуватися на цю посаду (прем'єр-міністра. – Ред.)", – написав Сінкявічюс.

Водночас як тимчасовий лідер ЛСДП він пообіцяв "приділяти велику увагу зміцненню партії та роботі, яка забезпечить ефективне управління державою".

Як повідомляли, Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку з посади прем’єра після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом. Як відомо, в Литві розгорілась низка скандалів навколо Палуцкаса, коли журналісти розкрили його підозрілі ділові звʼязки.

Тимчасовим прем'єром Литви у понеділок був призначений міністр фінансів Рімантас Шаджюс.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.