Главу правящей партии Литвы признали виновным в присвоении государственных средств

Временный глава Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс, который некоторое время считался фаворитом на пост премьера после отставки Гинтаутаса Палуцкаса, в июне был признан виновным в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Главная комиссия по служебной этике Литвы (VTEK) в июне установила, что Синкявичюс как мэр города Йонава нарушил закон, использовав около 1500 евро муниципальных средств для личных нужд.

Как установила комиссия, Синкявичюс за средства муниципалитета приобрел два телевизора для собственных нужд и оплатил из тех же средств услуги по абонентскому номеру мобильного телефона, который фактически использовала его жена.

"Главная комиссия по этике, проведя расследование, решила, что мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс воспользовался служебным положением для получения личной выгоды", – объявила VTEK.

Мэр Йонавы так и не обжаловал это решение. По мнению заместителя председателя VTEK Виргинии Алексейюне, именно это и помешало Синкявичюсу претендовать на пост премьер-министра Литвы.

Литовское законодательство предусматривает, что в случае нарушения должностным лицом декларации он не может быть переведен на другую равноценную должность или повышен в течение года.

"Я считаю, что должность премьер-министра выше должности мэра. Мэр является региональным, а премьер-министр – это высшая должность, и это может касаться господина Синкявичюса", – пояснила Алексейюне.

Еще в начале недели временный лидер социал-демократов не исключал возможности баллотироваться на пост премьера, но на следующий день заявил, что хочет продолжать работать на благо жителей Йонавы.

Напомним, предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанных с его бизнесом. Временным премьером стал министр финансов.

6 августа президиум руководящей Социал-демократической партии Литвы избрал Ингу Ругинене кандидаткой на пост главы правительства.