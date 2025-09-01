Укр Рус Eng

У Фінляндії з’ясували суть проблеми з Estlink 1 та не бачать ознак зовнішнього втручання

Новини — Понеділок, 1 вересня 2025, 10:53 — Марія Ємець

Фінський оператор Fingrid повідомив, що причину проблеми з підводним енергетичним кабелем Estlink 1 встановили, та не бачать ознак того, що це могла бути диверсія.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У Fingrid оголосили, що причину несправності кабелю Estlink 1 між Естонією та Фінляндією знайшли на підстанції в Есппо, з фінського боку. 

Також повідомили, що наразі немає ніяких ознак того, що несправність є наслідком диверсії чи інших зовнішніх причин. 

На усунення проблеми знадобиться орієнтовно три тижні.

У Fingrid прогнозують, що несправність може мати незначний вплив на ціни на електроенергію в країні – як у більший, так і в менший бік, залежно від загальної ситуації на ринку та обсягів виробництва електроенергії. 

Нагадаємо, вранці 1 вересня у компанії повідомили, що Estlink 1 довелося відключити через невідому проблему. 

Estlink 1 – один з двох підводних кабелів, що сполучають енергосистеми Естонії та Фінляндії, він експлуатується з 2007 року. Кабелем спільно володіють естонська Elering та фінська Fingrid. Потужність енергокабелю становить 350 МВт, а новішого Estlink 2 – 658 МВт. 

Повідомлення про несправність Estlink 1 одразу привернуло підвищену увагу у зв’язку з нещодавнім інцидентом з Estlink 2, який, як вважають, обірвали якорем судна, котре зараховують до так званого "тіньового флоту" танкерів, що возять російську нафту. 

Відремонтований Estlink 2 ввели в експлуатацію наприкінці червня. 

Цьому випадку передувала ще серія інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтійському морі.

