В Финляндии выяснили суть проблемы с Estlink 1 и не видят признаков внешнего вмешательства

Финский оператор Fingrid сообщил, что причину проблемы с подводным энергетическим кабелем Estlink 1 установили, и не видят признаков того, что это могла быть диверсия.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В Fingrid объявили, что причину неисправности кабеля Estlink 1 между Эстонией и Финляндией нашли на подстанции в Эсппо, с финской стороны.

Также сообщили, что пока нет никаких признаков того, что неисправность является следствием диверсии или других внешних причин.

На устранение проблемы понадобится ориентировочно три недели.

В Fingrid прогнозируют, что неисправность может иметь незначительное влияние на цены на электроэнергию в стране – как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от общей ситуации на рынке и объемов производства электроэнергии.

Напомним, утром 1 сентября в компании сообщили, что Estlink 1 пришлось отключить из-за неизвестной проблемы.

Estlink 1 – один из двух подводных кабелей, соединяющих энергосистемы Эстонии и Финляндии, он эксплуатируется с 2007 года. Кабелем совместно владеют эстонская Elering и финская Fingrid. Мощность энергокабеля составляет 350 МВт, а более нового Estlink 2 – 658 МВт.

Сообщение о неисправности Estlink 1 сразу привлекло повышенное внимание в связи с недавним инцидентом с Estlink 2, который, как полагают, оборвали якорем судна, которое причисляют к так называемому "теневому флоту" танкеров, возящих российскую нефть.

Отремонтированный Estlink 2 ввели в эксплуатацию в конце июня.

Этому случаю предшествовала еще серия инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море.