Десять афганських сімей виїхали до Німеччини після місяців очікування в Пакистані

Десять афганських сімей отримали дозвіл виїхати з Пакистану до Німеччини.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Десять афганських сімей, які довго чекали на дозвіл виїхати з Пакистану, прямують до Німеччини. Загалом 47 осіб, серед них жінки-правозахисниці та діти, вирушили рейсом Turkish Airlines з Ісламабада до Стамбула, а звідти мають прибути до Ганновера у першій половині дня.

Як зазначається, всі вони отримали обіцянки прийняття у Німеччині ще раніше, проте були змушені залишатися в Пакистані місяцями, доки їхні справи розглядалися у німецьких адміністративних судах.

Лише після успішних оскаржень сім’ям видали візи. Весь цей час вони проживали в гостьовому будинку, який належить Німецькому товариству міжнародного співробітництва.

Ситуація ускладнювалася через те, що пакистанська влада почала депортувати афганців назад, навіть тих, хто перебував у країні транзитом.

В середині серпня правозахисні організації подали скаргу на міністрів закордонних та внутрішніх справ Німеччини, звинувативши їх у тому, що вони не захистили афганських громадян у Пакистані, які вже отримали дозвіл на в’їзд до Німеччини, від депортації до контрольованого талібами Афганістану.

Наприкінці серпня писали, що Німеччина планує припинити заборону на в'їзд вразливих громадян Афганістану, яких вона зобов'язалася прийняти, після посилення правового тиску всередині країни та депортації пакистанською владою.