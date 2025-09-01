Десять афганских семей выехали в Германию после месяцев ожидания в Пакистане

Десять афганских семей получили разрешение выехать из Пакистана в Германию.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Десять афганских семей, которые долго ждали разрешения выехать из Пакистана, направляются в Германию. Всего 47 человек, среди них женщины-правозащитницы и дети, отправились рейсом Turkish Airlines из Исламабада в Стамбул, а оттуда должны прибыть в Ганновер в первой половине дня.

Как отмечается, все они получили обещания принятия в Германии еще раньше, однако были вынуждены оставаться в Пакистане месяцами, пока их дела рассматривались в немецких административных судах.

Только после успешных обжалований семьям выдали визы. Все это время они проживали в гостевом доме, который принадлежит Немецкому обществу международного сотрудничества.

Ситуация осложнялась из-за того, что пакистанские власти начали депортировать афганцев обратно, даже тех, кто находился в стране транзитом.

В середине августа правозащитные организации подали жалобу на министров иностранных и внутренних дел Германии, обвинив их в том, что они не защитили афганских граждан в Пакистане, которые уже получили разрешение на въезд в Германию, от депортации в контролируемый талибами Афганистан.

В конце августа писали, что Германия планирует прекратить запрет на въезд уязвимых граждан Афганистана, которых она обязалась принять, после усиления правового давления внутри страны и депортации пакистанскими властями.