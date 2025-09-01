Нидерландские F-35 заступили на патрулирование в Польше

Нидерландские истребители F-35 начали патрулирование в Польше.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования ВС Польши, пишет "Европейская правда".

Истребители F-35s Королевских воздушных сил Нидерландов заступили на патрулирование в польском небе. Самолеты находятся на базе в поселке Кшесины под Познанью.

"Их задача – поддерживать защиту польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО, в частности путем участия в воздушной миссии по поддержке программы NSATU – помощи в безопасности и обучении НАТО для Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, Польша регулярно поднимает авиацию во время масштабных воздушных атак РФ по украинским городам после случаев, когда воздушные цели залетали на территорию Польши.

В конце августа на территории Люблинского воеводства упал БПЛА – вероятно, один из тех, которыми атаковали Украину.