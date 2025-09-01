Болгария подтвердила возможное вмешательство РФ в GPS при посадке самолета фон дер Ляйен

Болгарские власти подтвердили наличие внешнего вмешательства в сеть GPS во время посадки самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в городе Пловдив и подозрения, что это было вмешательство со стороны России.

Об этом заявила журналистам заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Арианна Подеста, передает корреспондент "Европейской правды".

Болгария подозревает, что сигнал GPS во время посадки самолета фон дер Ляйен в Пловдиве глушили россияне.

"Мы действительно можем подтвердить, что имело место глушение GPS, но самолет безопасно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей, что они подозревают, что это было из-за явного вмешательства России", – подчеркнула Подеста.

Она добавила, что в Евросоюзе знают "и определенным образом привыкли к угрозам и запугиваниям, которые являются регулярным элементом враждебного поведения России".

"Конечно, это только еще больше усилит нашу непоколебимую приверженность наращиванию оборонных возможностей и поддержке Украины. Этот инцидент на самом деле подчеркивает актуальность миссии, которую президент(фон дер Ляйен) осуществляет в эти дни в прифронтовых государствах-членах", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она добавила, что таким образом Урсула фон дер Ляйен "воочию увидела ежедневные вызовы угроз со стороны России и ее помощников".

Как сообщала "Европейская правда", самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден приземляться в аэропорту болгарского город Пловдив, используя бумажные карты, из-за сбоев в работе GPS.

Фон дер Ляйен летела в Пловдив из Варшавы на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и для посещения завода по производству боеприпасов.

После визита глава Еврокомиссии без инцидентов покинула Пловдив на том же самолете.

Эстония ранее говорила, что препятствование сигналам GPS является нарушением международного права со стороны России.

Недавно 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.