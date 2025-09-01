У Брюсселі уточнили, що Рада Україна-НАТО відбудеться на рівні політрадників

Позачергове засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі 1 вересня відбудеться на рівні політичних радників постійних представництв держав-членів НАТО.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець Альянсу.

Політичні радники представництв держав НАТО у Брюсселі зберуться на позачергове засідання Ради Україна-НАТО.

"Ми можемо повідомити, що зустріч Ради Україна-НАТО відбудеться на рівні політичних радників. Зустріч відбудеться у другій половині дня", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Політичні радники у постійних представництвах країн при НАТО на подібних зустрічах зазвичай не приймають рішень, але обговорюють деталі, узгоджують позиції, готують тексти документів.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок, 1 вересня, у Брюсселі відбудеться позачергове засідання Ради Україна-НАТО – на прохання України та у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія здійснила масовану атаку на українські регіони, внаслідок якої сильно постраждала українська столиця.

Унаслідок атаки були пошкоджені Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та будівля представництва Європейського Союзу.

Європейська зовнішня служба на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.