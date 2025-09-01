В Брюсселе уточнили, что Совет Украина-НАТО состоится на уровне политсоветников

Внеочередное заседание Совета Украина-НАТО в Брюсселе 1 сентября состоится на уровне политических советников постоянных представительств государств-членов НАТО.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник Альянса.

Политические советники представительств государств НАТО в Брюсселе соберутся на внеочередное заседание Совета Украина-НАТО.

"Мы можем сообщить, что встреча Совета Украина-НАТО состоится на уровне политических советников. Встреча состоится во второй половине дня", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Политические советники в постоянных представительствах стран при НАТО на подобных встречах обычно не принимают решений, но обсуждают детали, согласовывают позиции, готовят тексты документов.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник, 1 сентября, в Брюсселе состоится внеочередное заседание Совета Украина-НАТО – по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные воздушные атаки России.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия осуществила массированную атаку на украинские регионы, в результате которой сильно пострадала украинская столица.

В результате атаки были повреждены Офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и здание представительства Европейского Союза.

Европейская внешняя служба во главе с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызвала временного поверенного в делах России в Евросоюзе из-за российской атаки на здание делегации ЕС в Киеве.