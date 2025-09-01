ОБСЄ офіційно поховала Мінську групу, яка "мирила" Вірменію та Азербайджан

Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила рішення про закриття Мінського процесу, розпочатого для врегулювання Нагірно-Карабаського конфлікту.

Як пише "Європейська правда", про це пресслужба ОБСЄ повідомила в понеділок.

Рішення про закриття Мінського процесу ОБСЄ та повʼязаних із ним структур Рада міністрів ухвалила після підписання 8 серпня у Вашингтоні спільної декларації лідерів Вірменії та Азербайджану в присутності президента США Дональда Трампа.

Його ухвалили консенсусом усіх 57 держав-учасниць ОБСЄ, ідеться в повідомленні.

На підставі рішення Організація має вжити заходів для завершення Мінського процесу та діяльності пов’язаних з ним структур, але не пізніше 1 грудня 2025 року.

"Це історична подія, яка підкреслює, чого може досягти дипломатія навіть після десятиліть конфлікту і недовіри. Вона демонструє, що угода залишається можливою, коли сторони мають спільну рішучість знайти спільну мову", – сказав генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу.

Мінська група ОБСЄ була створена ще у 1992 році. Співголовами групи були Росія, Франція і США. Крім них, до складу групи входили Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина, а також Вірменія та Азербайджан.

Діяльність Мінської групи фактично припинилась після повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року та третьої війни в Нагірному Карабаху, коли Азербайджан військовим шляхом відновив контроль над регіоном, а Вірменія це визнала.

У березні 2025 року країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

