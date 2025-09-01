ОБСЕ официально похоронила Минскую группу, которая "мирила" Армению и Азербайджан

Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял решение о закрытии Минского процесса, начатого для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Как пишет "Европейская правда", об этом пресс-служба ОБСЕ сообщила в понедельник.

Решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур Совет министров принял после подписания 8 августа в Вашингтоне совместной декларации лидеров Армении и Азербайджана в присутствии президента США Дональда Трампа.

Оно было принято консенсусом всех 57 государств-участников ОБСЕ, говорится в сообщении.

На основании решения Организация должна принять меры для завершения Минского процесса и деятельности связанных с ним структур, но не позднее 1 декабря 2025 года.

"Это историческое событие, которое подчеркивает, чего может достичь дипломатия даже после десятилетий конфликта и недоверия. Оно демонстрирует, что соглашение остается возможным, когда стороны имеют общую решимость найти общий язык", – сказал генеральный секретарь ОБСЕ Ферридун Синирлиоглу.

Минская группа ОБСЕ была создана еще в 1992 году. Сопредседателями группы были Россия, Франция и США. Кроме них, в состав группы входили Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.

Деятельность Минской группы фактически прекратилась после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году и третьей войны в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан военным путем восстановил контроль над регионом, а Армения это признала.

В марте 2025 года страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

