У горах Австрії корови затоптали на смерть чоловіка

В Австрійських Альпах 85-річний житель Відня загинув після того, як його затоптали корови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Інцидент стався в неділю, 31 серпня, коли чоловік та його 82-річна партнерка разом із собакою йшли до гірської хатини в комуні Рамзау-ам-Дахштайн, що в землі Штирія на південному сході Австрії.

"Стадо з дев'яти корів, серед яких було троє телят, накинулося на них і серйозно поранило", – повідомив AFP речник місцевої поліції Маркус Ламб.

Туристи та працівники гірського курорту неподалік стали свідками нападу, надали першу допомогу та викликали лікарів, після чого подружжя було доставлене до лікарні у Зальцбурзі.

85-річний австрієць помер незадовго до того, як йому мали зробити екстрену операцію.

Тим часом прокуратура розпочала розслідування інциденту.

Смертельні напади корів в Австрії трапляються рідко. Останній такий випадок був у 2024 році в районі Зальцбурга, коли на жінку під час походу напало стадо корів.

Після смерті німецької туристки від корів у 2014 році уряд Австрії опублікував "кодекс поведінки" для відвідувачів країни, аби ті знали, як діяти під час зіткнень з цими тваринами.

Минулого року у Франції заборонили скаржитись до суду на кукурікання півнів та мукання корів.