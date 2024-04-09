У Франції законом заборонили скарги на шум від корів і півнів у сільській місцевості

У Франції кукурікання півнів, мукання корів, звук тракторів або запах гною у сільській місцевості більше не будуть підставами для скарг до суду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Французький парламент ухвалив закон, покликаний покласти край сотням скарг на шум, які щороку подають незадоволені сусіди, здебільшого новосели з міст, які шукають тиші і спокою в сільській місцевості.

"Ті, хто переїжджає в сільську місцевість, не можуть вимагати від селян, які їх годують, змінити свій спосіб життя", – заявив міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті минулого року, коли закон був внесений на розгляд парламенту.

Коли в березні на щорічному сільськогосподарському салоні обговорювали це питання, він додав, що це "сюрреалістично, що суди забиті ... суперечками про те, чи мукають корови вночі. Що потрібно зробити? Приспати їх? Якщо тобі не подобається село, ти залишаєшся в місті, а якщо ти їдеш у село, ти пристосовуєшся до села, яке воно вже є".

Відтепер люди, які вирішили жити поблизу, поруч або над існуючою фермою, магазином, баром чи рестораном, не можуть скаржитися на шум чи інші незручності.

Вітаючи депутатів з тим, що вони проголосували закон у понеділок, Дюпон-Моретті додав, що він визначить "контури знаменитого мистецтва vivre-ensemble [жити разом], яке поважає кожного".

Ніколь Ле Пей, депутат від правлячої центристської партії "Відродження", яка стояла за прийняттям закону, зазначила: "Це не порожній чек для всіх порушень громадського спокою, а міра, що ґрунтується на здоровому глузді".

Шум тварин є постійною причиною сільських сутичок у Франції і часто розглядається як символ зіткнення між сільськими жителями, які здавна тримають тварин або дзвонять у церковні дзвони, і привілейованими приїжджими з міських районів Франції.

Французькі судді бачили, як через їхні суди пройшло чимало скаржників, включаючи сусідів, яких дратував галасливий півень Моріс, який пережив судову спробу змусити його замовкнути у 2019 році. Качки, гуси, корови і навіть цикади стикалися зі спробами змусити їх замовкнути. У травні минулого року жандарми з'явилися в будинку 92-річної Колетт Феррі, щоб вилучити трьох жаб з її садового ставка після скарг сусідів.

Однак не всі були згодні з новим законодавством. Депутат-соціаліст Жерар Лесель відкинув те, що він назвав "багатослівним законом ... який не робить нічого, окрім як запроваджує принципи, які вже встановлені і застосовуються".

Зокрема у 2021 році у Франції вже ухвалили закон про "сенсорну спадщину" сільської місцевості, яка захищає всіх шумних свійських тварин від зазіхань тих, хто шукає в селі тиші та спокою.