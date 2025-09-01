Укр Рус Eng

ЄС посилить захист від перешкод GPS після інциденту з літаком фон дер Ляєн

Новини — Понеділок, 1 вересня 2025, 17:41 — Іванна Костіна

Європейський Союз розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.

Про це написав у соцмережі Х комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає "Європейська правда"

Він зазначив, що глушіння та спуфінг сигналів GPS завдають шкоди повітряній, морській та транспортній галузям ЄС.

"Наш космічний проєкт ЄС Galileo може допомогти! Ми вже надаємо послугу аутентифікації для виявлення спуфінгу. Ми збільшимо кількість супутників на низькій навколоземній орбіті для підвищення надійності та покращимо виявлення перешкод", – написав Кубілюс.

Його заява пролунала після інциденту, що стався в неділю, коли система GPS на борту літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн була заглушена на шляху до Болгарії. Болгарська влада підозрює, що блокування відбулося через втручання Росії.

