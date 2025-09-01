ЕС усилит защиту от помех GPS после инцидента с самолетом фон дер Ляйен
Европейский Союз разместит дополнительные спутники на низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.
Об этом написал в соцсети Х комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает "Европейская правда"
Он отметил, что глушение и спуфинг сигналов GPS наносят ущерб воздушной, морской и транспортной отраслям ЕС.
"Наш космический проект ЕС Galileo может помочь! Мы уже предоставляем услугу аутентификации для выявления спуфинга. Мы увеличим количество спутников на низкой околоземной орбите для повышения надежности и улучшим обнаружение помех", – написал Кубилюс.
Jamming and spoofing harms our air, maritime & transport economies.– Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 1, 2025
Our🇪🇺EU Galileo space project can help! We already provide authentification service to detect spoofing.
We will increase satelites in low Earth orbit for robustness and we will enhance interference detection. https://t.co/HTb7Js3BUw
Его заявление прозвучало после инцидента, произошедшего в воскресенье, когда система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была заглушена на пути в Болгарию. Болгарские власти подозревают, что блокировка произошла из-за вмешательства России.