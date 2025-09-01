Правительству Румынии из-за непопулярных реформ грозит несколько вотумов недоверия

Румынская оппозиция, как ожидается, инициирует несколько вотумов недоверия правительству после одобрения в понедельник ряда непопулярных реформ о сокращении госрасходов и повышении налогов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Румынское правительство в конце прошлой недели согласовало пять законодательных пакетов, которые предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста для судей и прокуроров, сокращение рабочих мест и ограничение вознаграждения для государственных предприятий и регуляторов в сфере финансов, телекоммуникаций и энергетики, а также введение некоторых налоговых повышений с 2026 года.

Эти меры призваны уменьшить дефицит бюджета, который по итогам 2024 года составил 9,3% ВВП – самый большой в Европейском Союзе.

Меры решили разделить на пять пакетов, чтобы избежать их одновременной отмены Конституционным судом Румынии.

Вторая по величине партия румынского парламента – ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) – пообещала подать четыре предложения о вотуме недоверия, назвав действия правительства "законодательным терроризмом".

Румынское правительство во главе с Илие Боложаном, скорее всего, переживет все голосования, поскольку на правительственную коалицию приходится две трети мест в парламенте.

Но необходимость принимать непопулярные меры, забастовки и критика уже пошатнули румынскую коалицию. Две ее крупнейшие партии – Социал-демократическая и Национально-либеральная – неоднократно заявляли, что будущее правительства неопределенно.

Напомним, в конце июля в Румынии сотни учителей вышли на протест в столице Бухаресте, требуя отставки министра образования Даниэла Давида. Учителя выражали недовольство намерениями правительства сократить им надбавки и добавить часы преподавания.

Кроме того, премьер-министр Румынии Илие Боложан призвал ограничить зарубежные поездки членов правительства и других должностных лиц с целью эффективного использования государственных средств.