Фіцо сказав, що після Путіна зустрінеться з Зеленським

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо сказав, що має заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook у понеділок.

Фіцо розповів, що вирушає до Китаю на переговори із лідером Сі Цзіньпіном і Владіміром Путіним, який перебуває там із чотириденним візитом, підтвердивши повідомлення Кремля.

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", – сказав він.

Премʼєр Словаччини не уточнив деталей зустрічі з українським лідером, яка до цього не анонсувалась.

Фіцо і Зеленський не проводили двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році. Натомість їхні відносини суттєво зіпсувались через візит Фіцо до Москви і контакти з Владіміром Путіним.

Крім того, Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.