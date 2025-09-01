Фицо сказал, что после Путина встретится с Зеленским

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сказал, что у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в видеообращении, обнародованном на Facebook в понедельник.

Фицо рассказал, что отправляется в Китай на переговоры с лидером Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом, подтвердив сообщение Кремля.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", – сказал он.

Премьер Словакии не уточнил деталей встречи с украинским лидером, которая до этого не анонсировалась.

Фицо и Зеленский не проводили двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьера на пост в 2023 году. Зато их отношения существенно испортились из-за визита Фицо в Москву и контактов с Владимиром Путиным.

Кроме того, Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.