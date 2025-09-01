Макрон обговорив з Рютте підготовку до саміту "коаліції рішучих"

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок повідомив про телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка стосувалась прийдешнього саміту "коаліції рішучих" 4 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон написав на Х.

Французький президент сказав, що поговорив з Рютте "з метою підготовки до зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться цього четверга в Парижі".

"Разом із нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Це необхідна передумова для надійного просування до миру", – написав він.

Макрон додав, що під час зустрчі буде також проаналізована позиція Росії, "яка продовжує свою загарбницьку війну і відмовляється від миру".

Засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі відбудеться у Парижі у четвер, 4 вересня, під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Як повідомлялося, український президент Володимир Зеленський доєднається до зустрічі.

Минулого тижня президент Франції розповів, що після важливої підготовчої роботи на рівні начальників штабів було попередньо визначено внески кожної країни в потенційні гарантії безпеки Україні, і "коаліція рішучих" збереться на рівні лідерів для обговорення цих рішень.