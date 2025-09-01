Макрон обсудил с Рютте подготовку к саммиту "коалиции решительных"

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник сообщил о телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который касался предстоящего саммита "коалиции решительных" 4 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон написал в Твиттере.

Французский президент сказал, что поговорил с Рютте "с целью подготовки к встрече "коалиции решительных", которая состоится в этот четверг в Париже".

"Вместе с нашими партнерами и в координации с НАТО мы будем работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Это необходимая предпосылка для надежного продвижения к миру", – написал он.

Макрон добавил, что во время встречи будет также проанализирована позиция России, "которая продолжает свою захватническую войну и отказывается от мира".

Заседание "коалиции решительных" в гибридном формате состоится в Париже в четверг, 4 сентября, под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский присоединится к встрече.

На прошлой неделе президент Франции рассказал, что после важной подготовительной работы на уровне начальников штабов были предварительно определены вклады каждой страны в потенциальные гарантии безопасности Украины, и "коалиция решительных" соберется на уровне лидеров для обсуждения этих решений.