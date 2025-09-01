В МИД рассказали об итогах Совета Украина-НАТО, созванного из-за атак РФ

На внеочередном заседании Совета Украина-НАТО в формате Политического комитета, созванном по запросу украинской стороны в связи с недавними массированными российскими обстрелами, речь шла о необходимости усиления украинской ПВО, большем привлечении союзников в украинское производство дронов, усилении давления на Россию.

Об этом говорится в сообщении МИД по итогам заседания, передает "Европейская правда".

К заседанию в режиме онлайн присоединились заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев. Украинские чиновники подробно проинформировали союзников о текущей ситуации с безопасностью, оценку актуальной тактики России и ее дальнейших планов.

Во время заседания украинская сторона проинформировала также о последствиях недавних российских атак против Украины, количестве погибших и раненых, масштабах разрушений инфраструктуры.

"Украинская сторона призвала государства-члены НАТО предоставить необходимую Украине помощь в усилении противовоздушной обороны, в частности системы Patriot и ракеты к ним. Отдельно была подчеркнута потребность в дальнобойных ракетах", – говорится в сообщении.

Кроме того, союзников призвали наращивать объемы инвестиций в оборонную промышленность Украины, в частности производство дронов.

Отмечается, что представители государств-членов НАТО решительно осудили массированные российские обстрелы украинских городов, гражданских объектов и граждан, подчеркнув, что такие действия России демонстрируют отсутствие стремления к миру.

"Они также отметили, что необходимо усиливать давление на РФ и заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину и работать над обеспечением устойчивого и своевременного снабжения Украины необходимым вооружением", – сообщили в МИД.

"Учитывая приближение зимы и отопительного сезона, союзники обратили внимание на важность защиты энергетической инфраструктуры и заверили, что будут предоставлять Украине необходимую для этого поддержку", – говорится также в сообщении.

Глава МИД Андрей Сибига ранее отметил, что это внеочередное заседание Совета происходит по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные воздушные атаки России.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия осуществила массированную атаку на украинские регионы, в результате которой сильно пострадала украинская столица.

Как сообщала "Европейская правда", в результате атаки были повреждены Офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и здание представительства Европейского Союза.

Европейская внешняя служба во главе с высокой представительницей ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызвала временного поверенного в делах России в Евросоюзе из-за российской атаки на здание делегации ЕС в Киеве.