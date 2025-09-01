Зеленський поговорив з премʼєром Португалії про майбутні гарантії безпеки України

Президент Володимир Зеленський у понеділок повідомив про телефонну розмову з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, яка стосувалась підготовки гарантій безпеки та двосторонньої співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав на Х.

Український президент розповів, що з головою уряду Португалії обговорив дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки.

"У четвер відбудеться засідання коаліції охочих, на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них", – додав він.

Окремо Зеленський написав, що Україна розглядає членство в ЄС одним із головних компонентів гарантій безпеки, і разом з Монтенегру погодився, що "на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою".

Також лідери України й Португалії говорили про двосторонню співпрацю – участь португальського бізнесу у відновленні України та спільне виробництво дронів.

"Домовилися, що наші команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці. Запросив пана премʼєр-міністра приїхати до України з візитом", – написав Зеленський.

Засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі щодо гарантій безпеки Україні відбудеться у Парижі у четвер, 4 вересня, під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Як повідомлялося, український президент Володимир Зеленський доєднається до зустрічі.