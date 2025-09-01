Зеленский поговорил с премьером Португалии о будущих гарантиях безопасности Украины
Президент Владимир Зеленский в понедельник сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро, который касался подготовки гарантий безопасности и двустороннего сотрудничества.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в Х.
Украинский президент рассказал, что с главой правительства Португалии обсудил дипломатическую работу и наработку гарантий безопасности.
"В четверг состоится заседание коалиции желающих, на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них", – добавил он.
Отдельно Зеленский написал, что Украина рассматривает членство в ЕС одним из главных компонентов гарантий безопасности, и вместе с Монтенегро согласился, что "на этом пути нельзя допустить разделения между Украиной и Молдовой".
Также лидеры Украины и Португалии говорили о двустороннем сотрудничестве – участии португальского бизнеса в восстановлении Украины и совместном производстве дронов.
"Договорились, что наши команды детально проработают все имеющиеся возможности для такого сотрудничества. Пригласил господина премьер-министра приехать в Украину с визитом", – написал Зеленский.
Заседание "коалиции решительных" в гибридном формате по гарантиям безопасности Украины состоится в Париже в четверг, 4 сентября, под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Как сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский присоединится к встрече.