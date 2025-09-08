ЗМІ: Україна попереджала польських прикордонників про появу дрона

За неофіційною інформацією, українська влада попередила Прикордонну службу Польщі про безпілотник, який порушив польський повітряний простір.

Про це стало відомо журналісту Polsat News, передає "Європейська правда".

Як повідомив репортер Polsat News Міхал Стела, безпілотник, знайдений у неділю ввечері в селі Полатичі, був виявлений і відстежувався військовими системами перед перетином кордону.

Окружна прокуратура в Любліні розкрила деталі вечірнього інциденту на пресконференції в понеділок.

"Безпілотник впав за 300 метрів від прикордонного переходу, він, ймовірно, не ніс зброю і мав написи кирилицею", – повідомила Агнешка Кенпка, речниця Люблінської окружної прокуратури.

Варто зазначити, що в суботу в селі Майдан-Селець Люблінського воєводства також розбився непізнаний об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою, повідомляє RMF FM.

Також нагадаємо, що вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.