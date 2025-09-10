В Польше закрыли аэропорты Варшавы, Жешува и Люблина из-за угрозы российских БПЛА

В Польше приостановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы, из-за беспрецедентной операции воздушных сил по уничтожению российских БПЛА, которые залетели в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "европейская правда".

Американская Федеральная авиационная администрация (FAA) опубликовала сообщение о временном закрытии двух аэропортов Варшавы, а также аэропортов Жешува и Люблина, отмечая, что причиной решения является "незапланированная военная активность для обеспечения национальной безопасности".

Закрытие аэропортов стало полной неожиданностью для тысяч пассажиров и авиакомпаний, которым приходится срочно менять маршруты самолетов или откладывать/отменять рейсы.

"Из-за действий государственных служб и армии для безопасности, воздушное пространство над частью страны, включая аэропорт имени Шопена, временно закрыто. Аэропорт остается открытым, но полеты пока не осуществляются", – говорится в объявлении главного варшавского аэропорта, который выполняет также роль авиахаба для пересадок между рейсами и главного хаба авиакомпании LOT.

Как известно, ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые сбивает их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Сегодняшнему инциденту предшествовала серия случаев попадания БПЛА в воздушное пространство Литвы, Польши и Эстонии.