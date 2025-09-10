Польща перебуває в контакті з командуванням НАТО через російські "Шахеди"

Польща повідомила керівництво НАТО про порушення повітряного простору російськими ударними безпілотниками і перебуває на постійному контакті з ним.

Про це у соцмережі Х повідомили прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає "Європейська правда".

Туск заявив, що поінформував генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію і про дії, яких військові країни вжили проти об'єктів, що порушили повітряний простір.

Косіняк-Камиш в свою чергу повідомив, що операція з нейтралізації дронів ще триває.

"Президент і прем'єр-міністр проінформовані. Всі служби приведені в готовність. Авіація застосувала зброю проти ворожих об'єктів. Ми перебуваємо в постійному контакті з командуванням НАТО", – заявив він.

За словами міністра оборони, піднято наземні сили для пошуку збитих безпілотників.

"Просимо зберігати спокій і передавати лише військові та службові повідомлення. Якщо ви натрапите на уламки об'єктів, будь ласка, не наближайтеся до них та повідомте поліцію", – заявив він.

У Польщі перед цим підтвердили порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками, що попрямували туди через захід України, та збивають ці повітряні цілі.

Чотири аеропорти у Польщі закрили в ніч проти середи через "незаплановану військову активність".