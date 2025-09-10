Польша находится в контакте с командованием НАТО из-за российских "Шахедов"

Польша уведомила руководство НАТО о нарушении воздушного пространства российскими ударными беспилотниками и находится на почтовом контакте с ним.

Об этом в соцсети Х сообщили премьер-министр Польши Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает "Европейская правда".

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и действиях, которые военные страны предприняли против объектов, нарушивших воздушное пространство.

Косиняк-Камыш в свою очередь сообщил, что операция по нейтрализации дронов еще продолжается.

"Президент и премьер-министр проинформированы. Все службы приведены в готовность. Авиация применила оружие против вражеских объектов. Мы находимся в постоянном контакте с командованием НАТО", – заявил он.

По словам министра обороны, подняты наземные силы для поиска сбитых беспилотников.

"Просим сохранять спокойствие и передавать только военные и служебные сообщения. Если вы наткнетесь на обломки объектов, пожалуйста, не приближайтесь к ним и сообщите в полицию", – заявил он.

В Польше перед этим подтвердили нарушение своего воздушного пространства российскими беспилотниками, которые направились туда через запад Украины, и сбивают эти воздушные цели.

Четыре аэропорта в Польше закрыли в ночь на среду из-за "незапланированной военной активности".