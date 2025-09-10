Туск созвал министров на экстренное заседание из-за российских БПЛА над Польшей

Премьер-министр Польши Дональд Туск с раннего утра созвал членов правительства на экстренное заседание из-за беспрецедентного нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА.

Об этом объявил спикер правительства Адам Шлапка в своем X, пишет "Европейская правда".

Спикер около 6:20 утра по польскому времени сообщил, что в связи с беспрецедентными событиями ночи Туск созвал на экстренное заседание министров, ответственных за вопросы безопасности, после чего состоится заседание всего правительства.

Trwa spotkanie Premiera @donaldtusk z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 8.00.

– Adam Szłapka (@adamSzlapka) 10 сентября 2025

"Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за вопросы государственной безопасности. Премьер созвал заседание Совета министров на 8:00", – отметил пресс-секретарь.

Президент Кароль Навроцкий сообщил, что получает информацию о событиях и вскоре проведет брифинг в Бюро национальной безопасности, на котором будет присутствовать глава правительства.

Как известно, ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Впоследствии подтвердили сбивание нескольких беспилотников и объяснили, что такое беспрецедентное решение приняли из-за акта агрессии и угрозы для безопасности граждан.

В официальных заявлениях пока нет прямого упоминания, что это российские БПЛА типа "Шахед" – ограничиваются объяснениями о том, что эти объекты залетели в Польшу во время массированной атаки РФ по целям на территории Украины.

В связи с этими событиями остановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы и важного для путешественников из Украины аэропорта Жешува.